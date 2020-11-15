15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Kasım 2020 Pazar

Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Kasım 2020 Pazar

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Kasım 2020 Pazar

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, 15 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

BAKAN KOCA UYARDI

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.



15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiyede son 24 saatte 89 kişi vefat etti 15 KASIM PAZAR GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ AÇIKLANDI | TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 89 KİŞİ VEFAT ETTİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA