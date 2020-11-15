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Başkan Erdoğan KKTC'den ayrıldı

Başkan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden () ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Başkan Erdoğan KKTC'den ayrıldı

Başkan Erdoğan ve ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan ve diğer yetkililerce uğurlandı.

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