Teröristler Murat Karayılan'ı telsizden dinleyip kazan kaldırdılar!

DUYAN TERÖRİSTLER ANLATTI

O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, "Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam. Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme" diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik.