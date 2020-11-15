Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii ile ilgili paylaşım
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yangın çıkan tarihi Vaniköy Camii ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.'' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan, tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan paylaşımında "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerine yer verdi.
Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.