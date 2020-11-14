14 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'de FETÖ isyanı! Bir grup partili eylem yaparak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifasını istedi

İYİ Parti'de FETÖ isyanı! Bir grup partili eylem yaparak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifasını istedi

İYİ Partili üyesi bir grup önünde toplanıp gösterisi düzenleyerek Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti İl Başkanı 'nun istifa etmesini istedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
ABONE OL
İYİ Parti'de FETÖ isyanı! Bir grup partili eylem yaparak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifasını istedi

Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İYİ Parti üyesi bir grup Merter'de bulunan binası önünde toplanarak yaşanan olayları etti.

DEMOKRASİMİZ AÇISINDAN DRAMATİKTİR"
Grup adına açıklamayı İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Melda Topyay yaptı. Parti içindeki krize gerekli müdahalelerin yapılmadığını ifade eden Topyay, "Son zamanlarda giderek artan dozda tartışmalara boğulan partimizde yaşanan krize çözüm üretmesi gereken yöneticilerin kendi küçük iktidar alanlarını koruma gayretinden başka çözüm üretememesi yaşanan krizi derinleştirmektedir. Bizim burada bulunuşumuzun hiçbir şahsın yanında ya da karşısında olmak gibi bir misyonu yoktur. Bizim burada olmamızın gayesi, temel dinamiğini Türk milliyetçilerinin oluşturduğu partimizin ilkelerine aykırı gördüğümüz uygulamalara itiraz etmek ve hukukun işletilmesine katkı sağlamaktır. Dün itiraz ettiğimiz tüm parti içi antidemokratik uygulamaların partimizde yaşanıyor olması liyakatin ve hakkaniyetin yerine dar ekipçi ve pragmatist zihniyetin yönetim tarzı olarak belirlenmesi demokrasimiz açısından dramatiktir" dedi.

"İL BAŞKANLIĞI SIFATI HUKUK KARŞISINDA KALKAN DEĞİLDİR"
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun kendi isteği ile istifa etmesi gerektiğini ifade eden Topyay, "Hakkında savcılık soruşturması bulunan İstanbul il başkanımızın birisi ya da birileri istediği için değil hukuken istifa etmeli ve soruşturmanın sonucunu sıfatsız bir şekilde beklemelidir. Nasıl ki genel merkezdeki herhangi bir sıfat hakaret kürsüsü değilse İYİ Parti İl Başkanlığı sıfatı da hukuk karşısında kalkan değildir" dedi.




Parti binası önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini istedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu’dan FETÖ’cü Enver Altaylı’ya ilginç destek İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU'NUN BABASI ORHAN KAVUNCU’DAN FETÖ’CÜ ENVER ALTAYLI’YA İLGİNÇ DESTEK
ABD seçimleri sosyolojik olarak ne anlatıyor? Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat A Haber’de değerlendirdi ABD SEÇİMLERİ SOSYOLOJİK OLARAK NE ANLATIYOR? DOÇ. DR. KILIÇ BUĞRA KANAT A HABER’DE DEĞERLENDİRDİ
İYİ Parti'den skandal Buğra Kavuncu talimatı! Harekete geçtiler İYİ PARTİ'DEN SKANDAL BUĞRA KAVUNCU TALİMATI! HAREKETE GEÇTİLER
İyi Partili Buğra Kavuncu’nun şaibeli ortaklıkları! FETÖ birlikteliğinin belgesi ortaya çıktı... İYİ PARTİLİ BUĞRA KAVUNCU’NUN ŞAİBELİ ORTAKLIKLARI! FETÖ BİRLİKTELİĞİNİN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI...
İYİ Parti’de FETÖ depremi! Buğra Kavuncu’ya soruşturma açıldı Ümit Özdağ’ın kaderi belli oluyor İYİ PARTİ’DE FETÖ DEPREMİ! BUĞRA KAVUNCU’YA SORUŞTURMA AÇILDI ÜMİT ÖZDAĞ’IN KADERİ BELLİ OLUYOR
İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında başlatılan FETÖ soruşturmasında çarpıcı detay İYİ PARTİLİ BUĞRA KAVUNCU HAKKINDA BAŞLATILAN FETÖ SORUŞTURMASINDA ÇARPICI DETAY

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA