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Azerin: Azerbaycan ve Türkiye adını tarihe altın harflerle yazacak

Azerbaycanlı sanatçı , bölgesinde elde edilen zaferin hem hem de adına tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi. Azerin, asırlardır Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan tarihi bağların bulunduğuna vurgu yaparak Başkan Erdoğan'ın dünyada eşi benzeri olmayan bir destek gösterdiğini de sözlerine ekledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Azerin: Azerbaycan ve Türkiye adını tarihe altın harflerle yazacak

Azerbaycanlı Sanatçı , 'da elde edilen zaferin hem hem de adına tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi. Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'ni ziyaret eden Azerin'i, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycanlı öğrenciler karşıladı.

Burada konuşan Azerin, asırlardır Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan tarihi bağlar bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Azerin, 44 gün süren "vatan muharebesi"nde Azerbaycan'ın zafer kazandığını dile getirerek, "Elde edilen bu zafer hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nindir çünkü Türkiye'nin verdiği manevi destek Azerbaycan halkı ve ordusu için çok önemliydi. Elde edilen zafer çok konuşulacak ve tarihe altın harflerle hem Azerbaycan hem de Türkiye adına yazılacak. Biz her zaman bir olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır çıktığı bütün kürsülerde Azerbaycan'ın derdini ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu söylemesi zaten tarihidir ve dünyada eşi benzeri olmayan desteğin göstergesidir." diye konuştu.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Bu süreçte Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünyaya önemli mesajlar verdiğini aktaran Azerin, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.Dündar da Azerin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket verdi. Konuşmaların ardından Azerin, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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