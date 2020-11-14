Azerin: Azerbaycan ve Türkiye adını tarihe altın harflerle yazacak

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Azerin, 44 gün süren "vatan muharebesi"nde Azerbaycan'ın zafer kazandığını dile getirerek, "Elde edilen bu zafer hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nindir çünkü Türkiye'nin verdiği manevi destek Azerbaycan halkı ve ordusu için çok önemliydi. Elde edilen zafer çok konuşulacak ve tarihe altın harflerle hem Azerbaycan hem de Türkiye adına yazılacak. Biz her zaman bir olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır çıktığı bütün kürsülerde Azerbaycan'ın derdini ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu söylemesi zaten tarihidir ve dünyada eşi benzeri olmayan desteğin göstergesidir." diye konuştu.