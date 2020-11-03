İYİ Parti'den skandal Buğra Kavuncu talimatı! Harekete geçtiler

İYİ Parti Genel Merkezi'nin; partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerine gönderdiği mesajda; "Her geçen gün Türk milletinin kalbinde yer eden partimizi karıştırmak isteyen gizli ellere karşı 'Atatürkçü, milliyetçi demokrat' il başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu özellikle vurgulamanızı rica ediyorum" deniliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin konuşmalarında Buğra Kavuncu'yu övmesinin istenmesi dikkat çekici bulundu. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 16 Meclis üyesi bulunuyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BUĞRA KAVUNCU'YA FETÖ'CÜ İMASI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti.

Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.

ÖZDAĞ, PARTİSİNCE DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Ümit Özdağ, partisince Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ümit Özdağ, disiplin kuruluna sevkine ilişkin, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir" dedi.

"İL BAŞKANI KAMUOYUNU TATMİN EDECEK BİR AÇIKLAMA YAPAMAMIŞTIR"

Prof. Dr. Ümit Özdağ, disipline sevk edilmesine neden olan konunun katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir sivil toplum örgütünün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesi istemek olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"İl Başkanı (Buğra Kavuncu), bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış, bunun yerine mahkemeye verdiği dilekçeden başlayarak, televizyonlarda ve teşkilatlarda bana hakaret etmiştir. Keza, İYİ Parti'nin değişik makamlarındaki yetkilileri, İYİ Parti'nin yüksek menfaatlerini savunacak bir pozisyon alacak ve gerçeği arayacakları yerde, beni suçlamayı tercih etmişlerdir. Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkilileri ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti'yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir."

KAYNAK-SABAH

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