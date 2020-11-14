Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 14 Kasım 2020 Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 14 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.