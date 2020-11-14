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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 14 Kasım 2020 Cumartesi

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. , 'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda " Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte 14 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 14 Kasım 2020 Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 14 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 14 Kasım 2020 Cumartesi SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 14 KASIM 2020 CUMARTESİ

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Kasım 2020 Cuma SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 13 KASIM 2020 CUMA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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