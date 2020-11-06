KAVUNCU: "ENVER ALTAYLI AĞABEYİMDİR, FİKİR YOLUMUN İLK TAŞLARINI DÖŞEYEN KİŞİ"

Orhan Kavuncu da; Mustafa Çalık'a cevap verdi ve "Ben kimi vurdum şimdiye kadar? Enver Altaylı benim kayınbiraderim olmanın ötesinde ağabeyimdir, fikir yolumun ilk taşlarını döşeyen kişidir. Ümit Özdağ'dan daha şahsiyetli olduğunu sanırdım Mustafa Çalık ama değilmişsin" iddiasında bulundu.

ÇALIK: "ENVER ALTAYLI GİBİ BİR PİSLİĞİ SAVUNMAK UĞRUNA…"

Mustafa Çalık; Orhan Kavuncu'nun söz konusu cevabına şöyle cevap verdi:

"Sizi olabildiğince sakınarak yazdığım tweete, Enver Altaylı gibi bir pisliği savunmak uğruna, aslâ haddiniz olamıyacak bir üslûpla ve benim 'şahsiyet'imi mîzana koymaya kalkarak fevkalade terbiyesizce bir mukabelede bulunmuşsunuz. Bunu yeni, daha dün fark ettim."

"Ne var ki, köyümde işlenen bir cinâyet (akrabamdan birinin, yine akrabamdan bir başkasını vurması) sebebiyle sizin RT ettiğim tivitinizle meşgûl olamadım. Şimdi ise elin günün içinde her şeyi ortalara dökmemek için size bir fırsat ve yarın (bugün) öğlene kadar da mühlet veriyorum:

"Yazdığınız o tweeti silecek ve benden yine tweetle, hiç kıvırmadan özür dileyeceksiniz! Aksi takdirde, bilesiniz ki, insan içine çıkamıyacağınız bir karşılık alacaksınız! (Gerçi belli olmaz, daha neler oldu da siz yine sokağa çıkıp her gördüğünüze sırıtarak gezip yürüdünüz.)"