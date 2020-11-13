Emrah Serbes’in olay yaratan icra talebi hakkında avukattan açıklama: Haberi yoktu, ben yaptım

4.5 MİLYON YERİNE 1.4 MİLYON TL

Ceza davası devam ederken Özçelik ailesinden geriye kalan tek kişi olan Ahmet Mert Özçelik, Serbes'e karşı 4,5 milyon liralık tazminat davası açtı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Serbes'in 1,4 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, tazminat talebinin ret olan kısmına ilişkin ise çıkan vekaletname ücretinin ise Özçelik'in ödemesine karar verdi.