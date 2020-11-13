Son dakika haberi... Ümit Özdağ İYİ Parti'nin HDP İLE anayasa çalışması yağtığını açıkladı. İYİ Parti Yöneticileri, Özdağ'ı iftira atmakla suçladı. Özdağ ise iddiasına kanıt olarak CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun açıklamalarını gösterdi. Peki İYİ Parti - CHP - HDP anayasa taslağı hazırladı mı? İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti HDP ile oturup anayasa hazırladı" iddiasıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Gelinen nokta itibariyle artık mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ümit Özdağ İYİ Parti'nin HDP İLE anayasa çalışması yağtığını açıkladı. İYİ Parti Yöneticileri, Özdağ'ı iftira atmakla suçladı. Özdağ ise iddiasına kanıt olarak CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun açıklamalarını gösterdi. Peki İYİ Parti - CHP - HDP anayasa taslağı hazırladı mı? İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti HDP ile oturup anayasa hazırladı" iddiasıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Gelinen nokta itibariyle artık mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.