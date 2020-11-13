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Millet İttifakı'nda anayasa çatlağı! İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Canlı yayınında flaş değerlendirme: Mızrak çuvala sığmıyor

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Giriş: 13.11.2020 12:56
Güncelleme:13.11.2020 13:22
Son dakika haberi... Ümit Özdağ İYİ Parti'nin HDP İLE anayasa çalışması yağtığını açıkladı. İYİ Parti Yöneticileri, Özdağ'ı iftira atmakla suçladı. Özdağ ise iddiasına kanıt olarak CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun açıklamalarını gösterdi. Peki İYİ Parti - CHP - HDP anayasa taslağı hazırladı mı? İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti HDP ile oturup anayasa hazırladı" iddiasıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Gelinen nokta itibariyle artık mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ümit Özdağ İYİ Parti'nin HDP İLE anayasa çalışması yağtığını açıkladı. İYİ Parti Yöneticileri, Özdağ'ı iftira atmakla suçladı. Özdağ ise iddiasına kanıt olarak CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun açıklamalarını gösterdi. Peki İYİ Parti - CHP - HDP anayasa taslağı hazırladı mı? İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti HDP ile oturup anayasa hazırladı" iddiasıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Gelinen nokta itibariyle artık mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Millet İttifakında anayasa çatlağı! İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Canlı yayınında flaş değerlendirme: Mızrak çuvala sığmıyor SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NDA ANAYASA ÇATLAĞI! İYİ PARTİ - HDP İTTİFAKI NEREYE EVRİLİYOR? CANLI YAYININDA FLAŞ DEĞERLENDİRME: MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

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