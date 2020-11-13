Taş üstünde taş kalmadı! 1939 Erzincan depreminde 30 binden fazla canımızı kaybettik

7,9 büyüklüğündeki sarsıntıda 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Taş üstünde taş kalmamıştı. Baştan başa bir mezardı Erzincan. CHP'nin tek parti olarak iktidarda olduğu yıllardı. Ancak gel gör ki sosyal ve ekonomik açıdan yeterli bir Türkiye yoktu o günlerde.