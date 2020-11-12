Telefon dolandırıcılığında yeni yöntem! Bu tuzağa düşenler polise gidemiyor

Hürriyet'in haberine göre Bu sistemde cep telefonuna tanımadığınız bir numaradan mesaj geliyor. Bu mesaj sanki size yanlışlıkla gönderilmiş gibi bir izlenim yaratmak üzere tasarlanmış. Mesajda; "Selam ağabey, ben Mesut. Teyzem ahırın yarım metre eşiğinden 2111 adet altın para buldu. Bu altınların üzerinde yedi yıldız ve Osmanlı Tuğra resmi var. Bunları elden çıkarmamıza yardımcı ol. Yarı yarıya ekmeğini yeriz. Ben köyden ayrılamıyorum beni acil ara" deniliyor.