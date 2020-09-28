'Sahte psikiyatr'dan akılalmaz dolandırıcılık! 8 ayda 250 kişi...

İstanbul Bağcılar'daki 500 daireden oluşan lüks bir sitenin onlarca sakini, faturalı hatlarında biriken puanlarıyla indirimli cihaz alabilecekleri yalanına kandı. Bu kişiler numaralarını, kendilerine gelen şifreyi ve kimlik fotokopilerini paylaşarak ağır bir borç yükünün altına girdiklerini anladıklarında ise iş işten geçmişti. Ortalama 3-4 bin lira indirimli cihaz alabileceğini sanan çok sayıda kişi icralık olmuş durumda.

YALAN ÜSTÜNE YALAN

Hürriyet'in haberine göre, savcılıklara yapılan suç duyuruları ve alınan ifadelere göre, her şey siteye bir çocuklu Yıkıcı çiftinin taşınması ile başladı. Engin Gürkan Yıkıcı (29), kimi komşusuna psikyatrist, kimisine fizyoterapist olduğunu söyledi. "Babam emekli savcı" diyen Yıkıcı, aynı zamanda kurumsal GSM bayisi olduğunu anlattı. Birçok kişi ile sıcak ilişkiler kuran Yıkıcı, komşularına şöyle bir öneride bulundu: "Eğer uzun süredir faturalı hat kullanıyorsan, adına biriken puanlar vardır. Bunu pek kimse bilmez. Hattını sorgulatırız kaç puan biriktiği belli olur. Örneğin 4 bin puanın birikmişse, 4 bin TL indirimli bir cep telefonu alabilirsin. Fırsatı kaçırma..."

Çoğu kişi, şehir dışında yaşayan akrabalarına dahi haber verdi. Yıkıcı ilk olarak, ilişki kurduğu kişinin cep telefonu numarasını aldı. Aldığı bu numarayı, işbirliği içinde olduğu Ümraniye'deki B. Telekom'a iletti. Kısa süre sonra, numarası alınan kişiye sistem üzerinden bir şifre gönderildi. Gelen şifre, Yıkıcı aracılığı ile bayiye iletildi. Adım adım uygulanan planın son aşaması ise, kişilerin nüfus cüzdanı fotokopilerinin alınması oldu.

Kişisel bilgilerini kolayca paylaşan site sakinleri, kendilerine uygun fiyata telefon getirileceğini beklerken ilk şoku gelen faturayı görünce yaşadı. Aylık 50-100 TL fatura gelen kişilere 1500-2000 liralık faturalar gelmeye başladı. Durum, GSM şirketi ile temasa geçilmesi ile anlaşıldı. Uygun fiyata cihaz temin edileceği söylenen kişiler üzerine, fiyatı 10-12 bin liradan başlayan çok sayıda cep telefonu satın alınmış. Üstelik bu kişiler adına yeni hatlar açılarak, birçok telefon alınmıştı.

250 KİŞİLİK LİSTE

Olay ortaya çıkınca, onlarca kişi bir kez daha Yıkıcı'nın kapısını çaldı. Dolandırılan kişiler, Yıkıcı'dan "Merak etmeyin, hallediyorum. Şirket sorunu çözecek" yanıtı aldı. Ancak sorun çözülmedi. Ödemeler yapılamayınca kimi kullanıcının hattı kapandı kimi icralık oldu. Esas şok ise, Yıkıcı Ailesi'nin bir gecede evi boşaltması ile yaşandı. Yıkıcı'nın ofisinde ele geçirilen bilgisayarda ise 250 mağdurun isim listesine ulaşıldı. Uğradıkları zararın giderilmesini sağlayamayan çok sayıda kişi, Yıkıcı ile birlikte hesabına para aktardıkları eşi Cansu Yıkıcı, B. Telekom'un sahipleri Muhammer A. ve oğlu Furkan A. ile para transferlerinin yapıldığı Abubekir K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdurlar arasında Engin Gürkan Yıkıcı'nin sitede kiracı olarak kaldığı evin sahibinin de yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Biriken kiraları da alamayan ev sahibinin kişisel bilgilerini kira kontratından alan Yıkıcı, ev sahibini de adına hat açtı, fiyatı 10-12 bin liradan başlayan birçok cep telefonu satın aldı. Suçlamalara ilişkin telefonla ulaştığımız Engin Gürkan Yıkıcı konuşmak istemediğini belirtti. Yıkıcı hakkındaki dosya sayısı ise oldukça kabarık. Çeşitli savcılıklara 50'e yakın şikâyet başvurusu yapılmış durumda. Yıkıcı hakkında aynı zamanda, 'dolandırıcılık' iddiası ile İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan bir dava bulunuyor.

'PERİŞAN DURUMDAYIZ'

Mmağdurlar Yıkıcı'nın bir an önce yargılanmasını istedi. Avukat Abdullah Acar: Bu kişi iki yıl önce de benzer bir olay ile gündeme geldi. O dönem de Bahçelievler bölgesinde, birçok kişiden para aldı. Cep telefonu ticareti yapıyorum diyerek 5 milyon liraya yakın para topladı. Gürkan'a para kaptıranlar arasında hâkim-savcı adayları da oldu. Kime dokunsa ona zarar verdi özetle.

Özgül Ö. : Yeni bir cep telefonuna ihtiyacım yokken ben de tuzağa düştüm maalesef. Benim aracılığımla 8 kişiye daha ulaştı. Hepimiz perişan durumdayız. 140-150 bin liralık bir zarar verdi bizlere. Yine benim üzerimden tanıştığı kuzenim Semra A. aracılığı ile de 17 kişiye daha ulaşmış.

Ahmet Ş.: Islak imzamız ve rızamız olmadan eşim ve benim üzerime bir sürü cihaz tanımlamış. Bu cihazları almadığımız gibi, faturalarımıza on binlerce liralık borç yansıtıldı.

Erhan E.: Benim adıma yeni bir hat açmış. 2 cep telefonu almış. Ancak böyle bir cihaz almadığım gibi evraklardaki imza da benim değil. Oluşan borç yükü altında yıkılmış durumdayım.

Aslı A.: Bu kişinin söylediği sözde birikmiş puanlarla indirimli telefon almak istedim. Yakından tanıdığım 5 kişinin daha bilgilerini verdik. Bu kişiler adına da hatlarına cihaz tanımlanmış.