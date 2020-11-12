Azerbaycan’ın Karabağ zaferi! Bakan Çavuşoğlu: Yarın Rusya'dan bir heyet gelecek

Türkiye'nin kaç askeri olacak, yeni bir tezkereye ihtiyaç var mı?

"Devlette devamlılık vardır. Anlaşma 3 ülke arasında olmuştur. Geçmişte de bizden önceki yönetimler de farklı ülkeler ile anlaşmalar imzaladı. İhtiyaç duyulduğunda revizeler olur, yönetimler gelip geçicidir ama ülkeler bakidir. Bu Ermenistan'ın tercihi, umarız Ermenistan doğru olanı tercih eder, halkı da bundan faydalanmış olur. Hangi tedbirler alınacak, ihlaller olursa nerede olacağı, sadece merkez olmayacak, şubeler de olacak. Detaylar yarın belli olacak, paylaşacağız.

Yurt dışına misyon gönderirken, çerçevesi belli olunca bu tezkere Meclis'ten geçer. Daha önce Suriye, Libya'ya barış gücü göndermek için tezkere Meclis'ten geçti. Gazi Meclis'imiz söz konusu Azerbaycan olunca şevk ile destekleyecektir. Böyle düşünüyoruz.

Biz anlaşmaya ne söyledik, ne koyduk. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın bize verdiği yerlerde de merkez kurulacak. Bu mesele Karabağ problemi olarak adlandırılıyor. Spesifik olarak hangi merkezde, hangi şubeler olacağını biz istişare edeceğiz ama toprak sahibi Azerbaycan'a saygı duyarak birlikte sahadaki insanlar, teknik ekipler belirleyeceğiz. Azerbaycan'ın oluru ile olacak."