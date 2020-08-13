13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat! TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken uyardı

Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat! TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken uyardı

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , bankacılık işlemlerindeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin, " veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." uyarısında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat! TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken uyardı

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bin bir türlü dolandırıcılık şekli olduğunu, son zamanlarda bunun çeşitli bankacılık işlemleriyle yapıldığını belirtti.

Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"EFT-havale işlemleriyle dolandırıcılık yaygınlaşmış durumda. Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı. Satıştan sonra işlemi iptal ederek mağduriyet yaratan bu dolandırıcılara prim verilmemeli."

Palandöken, emniyet ekiplerinin bu konuda başarılı operasyonlar yürüttüğüne dikkati çekerek, "EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." ifadesini kullandı.ü

Ünlü alışveriş mağazası binlerce kişiyi mağdur etti! Pes dedirten dolandırıcılık! ÜNLÜ ALIŞVERİŞ MAĞAZASI BİNLERCE KİŞİYİ MAĞDUR ETTİ! 'PES' DEDİRTEN DOLANDIRICILIK!
Amerikan askeriyim diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı "AMERİKAN ASKERİYİM" DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN NİJERYALI YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA