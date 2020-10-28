28 Ekim 2020, Çarşamba
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Kütahya’da evlenme vadiyle dolandırıcılık

Simav ilçesinde bir şahsı evlenme vaadiyle dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 3 kişi tarafından tutuklanarak Cezaevi'ne gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Kütahya’da evlenme vadiyle dolandırıcılık

Alınan bilgiye göre, H.A. (79) isimli şahıs, aracı vasıtası ile telefonla görüştüğü ve kendisini bir kadınla evlendirmesi konusunda anlaştığı şahıslara 17 bin TL değerinde bilezik, yaklaşık bin TL değerinde giyim eşyası, 200 Euro para ve 600 TL verdi.

SİKAYETÇİ OLDU

Şüpheli şahısların mazeret belirtip bir gün sonra tekrar geleceklerini söyleyerek kendisine sonradan sahte olduğunu fark ettiği farklı bir bilezik bırakarak Simav'dan ayrılmaları sonrası dolandırıldığını anlayan vatandaş polise giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahısların araçları Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu tespit edilip çalışma başlatıldı. Şüpheliler, ziynet eşyaları ve giyim eşyaları ile birlikte, 'nin Çivril ilçesinde yakalandı. Simav'a getirilen A.B. (54), Ü.K. (43) ve S.A. (49) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Cezaevi'ne gönderildi.

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