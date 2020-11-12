Küçükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Kemal Çebi, PKK paçavrasının parka yapılmasını savundu

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, ilçede bulunan Atatürk Parkı'nda yaptığı yenileme çalışmaları esnasında parkın zeminine PKK/YPG terör örgütünü ait paçavraya benzer görsel yerleştirdi. Terörist yuvası PKK'nın paçavrasına benzeyen zemin vatandaşların yoğun tepkisini çekti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise bu paçavra benzeri sembolü "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum" sözleriyle savundu.