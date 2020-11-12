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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi , Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Yarın 'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak" dedi.

Bakan Akar, Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin ise, "Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan flaş açıklamalar: Dağlık Karabağ için Rusyadan geniş bir heyet gelecek SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: DAĞLIK KARABAĞ İÇİN RUSYA'DAN GENİŞ BİR HEYET GELECEK

Akar, (Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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