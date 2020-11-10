10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ın yenilgiyi kabul etmesiyle ilgili, "3 ülke arasında dün gece imzalandı. 7 rayonun tamamı kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan flaş açıklamalar DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

"Dün gece ateşkes imzalandı. Bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bunlar görüşülüyor. Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için büyük bir zaferdir. Sahadaki kazanımların da faydası ile 7 rayonun tamamı kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek. Zaten 4'ünü kardeş Azerbaycan ordusu almıştı. Ermenistan çatışmaları başlattı. Sivillere saldırdı. Bunun bedelini de ödetirler, ödettiler."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA