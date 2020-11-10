Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

"Dün gece ateşkes imzalandı. Bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bunlar görüşülüyor. Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için büyük bir zaferdir. Sahadaki kazanımların da faydası ile 7 rayonun tamamı kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek. Zaten 4'ünü kardeş Azerbaycan ordusu almıştı. Ermenistan çatışmaları başlattı. Sivillere saldırdı. Bunun bedelini de ödetirler, ödettiler."