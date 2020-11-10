DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2020 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? DGS ek tercih işlemleri 5 Kasım'da başladı. Lisans programlarına tercih yapacak adaylar, ek tercihlerin ne zaman biteceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 DGS ek tercih işlemleri 5 Kasım'da başladı. DGS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrencilerin, ek tercih döneminde tercih bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
DGS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?
5 Kasım'da başlayan tercih işlemleri 11 Kasım'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C.kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler.
DGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN (MERKEZİ EK YERLEŞTİRME)
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DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış,önlisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırkentaban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'eelektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonrasonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
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