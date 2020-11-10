DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2020 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 DGS ek tercih işlemleri 5 Kasım'da başladı. DGS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrencilerin, ek tercih döneminde tercih bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Kasım'da başlayan tercih işlemleri 11 Kasım'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C.kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler.

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