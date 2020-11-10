10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Son dakika haberi...Berat Albayrak'ın görevinden affını istemesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanan Kararı ile Hazine ve görevine atandı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

AHaber CANLI YAYIN

YENİ BAKAN LÜTFİ ELVAN

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasının 104 üncü ve 106 ıncı maddeleri gereğince atanmıştır." denildi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı | Lütfi Elvan kimdir? SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİNE LÜTFİ ELVAN ATANDI | LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA