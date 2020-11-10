Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. Milyonlar yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın hayatıyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? İşte detaylar...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.



Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı.



Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.



23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.



7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi.



64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı.



65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.



AK Parti 27. dönem Mersin 1. sıra milletvekili adayıdır.