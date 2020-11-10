Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Benim için sürpriz oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı.

"ÖNCEDEN BİLGİM YOKTU"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

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