Metrobüs güzergahı değişiyor! İstanbullular dikkat
Son dakika haberine göre; Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak.
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Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu'dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.