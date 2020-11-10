10 Kasım 2020, Salı
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Metrobüs güzergahı değişiyor! İstanbullular dikkat

Son dakika haberine göre; yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında Çarşamba günü, trafiğe kapatılacak. Çekim nedeniyle araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ’nü kullanacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Metrobüs güzergahı değişiyor! İstanbullular dikkat

Son dakika haberine göre, 'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10- günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında 'nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu'dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

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