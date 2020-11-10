10 Kasım 2020, Salı
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Son dakika: Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi

Son dakika haberi... 'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Kadıköy'de metro istasyonunda intihar girişimi

'nda saat 07.00 sıralarında Cengiz Aldantürk isimli bir kişi raylara atladı.

Olay nedeniyle Kadıköy yönüne seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona itfaiye, sağlık ve polis yönlendirildi. Raylara atlayan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan kurtarıldı.

Yaralı ilk müdahalesinden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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