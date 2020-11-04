ABD seçimlerinde "Güvende olun, evde kalın" mesajı! FBI harekete geçti

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkili, seçmenleri oy kullanmaktan caydırmayı amaçlayan "Bu sadece bir test çağrısıdır. Evde kalma zamanı. Güvende olun, evde kalın." mesajlı otomatik aramalarla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.