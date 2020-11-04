Son dakika: İstanbul Ümraniye'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi
Son dakika haberine göre İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
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