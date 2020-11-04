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sonuc.osym.gov.tr: TUS sonuçları sorgulama! 2020 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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sonuc.osym.gov.tr: TUS sonuçları sorgulama! 2020 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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