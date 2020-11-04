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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı? Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?
Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar yavaş yavaş belli olurken Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' denilen kritik eyaletler seçimin galibini belirleyecek. Seçim öncesi anketlerde ise Biden'ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. İşte eyaletlerin delege sayısı ve kazanan aday…
Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:56
ABD'de 50 eyaletin yalnızca ikisi dışında diğer tüm yerlerde en çok oyu alan parti tüm delegeleri kazanıyor. Eyaletlerin yarıdan çoğunda sonuçlar belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ALABAMA - 9 Delege
Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35
ALASKA - 3 delege
Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36
ARIZONA - 11 delege
Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46
ARKANSAS - 6 delege
Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34