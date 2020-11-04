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Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?

Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar yavaş yavaş belli olurken Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' denilen kritik eyaletler seçimin galibini belirleyecek. Seçim öncesi anketlerde ise Biden'ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. İşte eyaletlerin delege sayısı ve kazanan aday…

Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:56
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Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?

ABD'de 50 eyaletin yalnızca ikisi dışında diğer tüm yerlerde en çok oyu alan parti tüm delegeleri kazanıyor. Eyaletlerin yarıdan çoğunda sonuçlar belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?

ALABAMA - 9 Delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35

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Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?

ALASKA - 3 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

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Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?

ARIZONA - 11 delege

Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46

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Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?

ARKANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34