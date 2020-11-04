Eyalet eyalet ABD seçim sonuçları! Kim nereyi kazandı?

Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar yavaş yavaş belli olurken Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' denilen kritik eyaletler seçimin galibini belirleyecek. Seçim öncesi anketlerde ise Biden'ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. İşte eyaletlerin delege sayısı ve kazanan aday…