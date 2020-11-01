Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İzmir depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında önemli konulara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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