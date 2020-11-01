01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İzmir depremi açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İzmir depremi açıklaması

Son dakika haberleri... İzmir'deki sonrası arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren , "72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İzmir depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında önemli konulara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: AFADdan İzmir depremiyle ilgili ilk rapor! Ön değerlendirme raporu yayımlandı SON DAKİKA: AFAD'DAN İZMİR DEPREMİYLE İLGİLİ İLK RAPOR! ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir depremi nedeniyle bölgeye geldi SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İZMİR DEPREMİ NEDENİYLE BÖLGEYE GELDİ
Başkan Erdoğan, İzmirde deprem bölgesinde! Kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi BAŞKAN ERDOĞAN, İZMİR'DE DEPREM BÖLGESİNDE! KURTARMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA