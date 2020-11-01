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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaretine sert tepki

Başbakanı , Fransız dergi 'nun İslam dünyasının Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatüre tepki gösterdi. İfade özgürlüğünü desteklediğini belirten Justin Trudeau, "Ancak bu özgürlük alanı sınırsız değildir" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaretine sert tepki

Fransa'da yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatüriyle ilgili tartışmaya Kanada Başbakanı Justin Trudeau da katıldı.

Başbakan Trudeau, karikatürlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt verdi.

"ÖZGÜRLÜK ALANI SINIRSIZ DEĞİLDİR"

Kanada Başbakanı "İfade özgürlüğünü her zaman savunacağız, ancak bu özgürlük alanı sınırsız değildir. Başkalarına saygı göstermeli; aynı toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişilere keyfi veya gereksiz yere zarar vermemeliyiz." dedi.

"AYRIMCILIĞA MARUZ KALANLAR…"

"Bizimki gibi çoğulcu bir toplumda, sözlerimizin ve eylemlerimizin başkaları üzerinde bırakacağı etkinin farkında olmalıyız; özellikle bu topluluklar büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan nüfuslar ise" diyen Trudeau Fransa'da yaşanan saldırıları kınamayı ihmal etmedi.

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