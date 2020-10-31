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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir depremi nedeniyle bölgeye geldi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi sonrasında incelemeler için bölgeye gitti. Başkan Erdoğan'ın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir depremi nedeniyle bölgeye geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de meydan gelen ve dünya gündemine oturan depremin ardından bölgeye gitti.

İzmir'de deprem bölgelerinde incelemerde bulunacak olan Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması da bekleniyor.

Detaylar gelecek....

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