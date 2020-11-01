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Son dakika: İzmir'de bir kişi enkaz altından çıkarıldı

Son dakika haberi... 'de afet bölgesinin yaşandığı Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtuldu. Kurtarılan depremzedenin 70 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Son dakika: İzmir'de bir kişi enkaz altından çıkarıldı

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler, 33 saat sonra Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir erkek şahsı yaralı olarak kurtardı.

Öte yandan yaralının çıkarıldığı sırada enkaz bölgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ziyaret etti.

Kurtarma ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca ve Dağ, bölgeden ayrıldı.

Deprem bölgesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da arama kurtarma çalışmasının devam ettiği diğer bir enkaz olan Doğanlar Apartmanı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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