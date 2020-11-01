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Fransız faşistler Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşıyor

(Paris Bizimdir), kendilerini faşist bir grup olarak tanımlayarak 2017 yılının sonlarında ortaya çıktı. Fransız faşistlerden oluşan Zouaves Paris grubunun lideri , cephesine katıldı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Fransız faşistler Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşıyor

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan karşısında çaresiz kalmasının ardından umutunu paralı askerlere ve teröristlere bağladı. Ermenistan son olarak Fransız faşist grup Zouaves Paris'in liderini cepheye çağırdı.

ORDUSU KAÇTI TERÖRİSTLERE SARILDI

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a karşı harekete geçti ve köylerini kurtarmaya başladı. Azerbaycan ordusunun başarılı ilerleyişini durduramayan Ermenistan, terör örgütleriyle anlaşarak cephelerine çağırdı.

Ermenistan'ın askerleri cepheleri bırakıp kaçarken, teröristler ise yerlerini doldurmaya çalışsa da Azerbaycan'a karşı direnemediler.

SON ÇARE FRANSIZ FAŞİSTLER

2017 yılında "Paris Bizimdir" sloganıyla ortaya çıkan ve kendilerini faşist olarak tanımlayan, Zouaves Paris grubunun lideri Marc de Cacqueray-Valmenier, Ermenistan ordusuna katıldı.

Fransız faşist, Azerbaycan'a karşı savaşmak için Dağlık Karabağ'a gitti.

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