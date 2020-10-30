Son dakika: Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan'ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı'nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili, "91 sivil vatandaşımız yaşamını kaybetti, 400 sivil yaralandı. 92 bina kullanılamaz hale geldi. 1 bebek, 10 çocuk, 27, kadın, 53 erkek, 15 yaşlı sivil yaşamını yitirdi. 14 bebek, 36 çocuk Ermenistan'ın attığı füzeler sonucu yaralandı.

Saldırılarda Berde'de 27, Gence'de 26, Terter'de 17 sivil yaşamını yitirdi. Gence'ye toplam 5 füzeli saldırı gerçekleştirildi. 7 aile tamamen yok oldu. 4 çocuk her 2 ebeveynini kaybetti." açıklamalarında bulundu.