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Azerbaycan ordusu Ermenistan unsurlarını vurdu

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Giriş: 31.10.2020 18:48
Güncelleme:31.10.2020 18:53
İşgalci Ermenistan güçlerini vurmaya devam eden Azerbaycan ordusu, son operasyonun görüntülerini yayınladı. Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri istihbarat birliklerini vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan unsurlarının vurulma anlarını yayınladı.

İSTİHBARAT BİRLİKLERİ VURULDU

İşgalci Ermenistan güçlerini vurmaya devam eden Azerbaycan ordusu, son operasyonun görüntülerini yayınladı. Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri istihbarat birliklerini vurdu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan unsurlarını vurdu
Azerbaycan ordusu Ermenistan unsurlarını vurdu
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