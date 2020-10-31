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Azerbaycan ordusu Ermenistan unsurlarını vurdu
İşgalci Ermenistan güçlerini vurmaya devam eden Azerbaycan ordusu, son operasyonun görüntülerini yayınladı. Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri istihbarat birliklerini vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan unsurlarının vurulma anlarını yayınladı.
İSTİHBARAT BİRLİKLERİ VURULDU
İşgalci Ermenistan güçlerini vurmaya devam eden Azerbaycan ordusu, son operasyonun görüntülerini yayınladı. Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri istihbarat birliklerini vurdu.