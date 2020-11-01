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Ljajic'ten tepki çeken hareket! Sergen Yalçın'ın sözleri sonrası tavır aldı

- maçı öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ısınma hareketleri yaptığı bölümde ellerini beline koyması siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Boşnak oyuncu hakkında Beşiktaş teknik direktörü " Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Ljajic'ten tepki çeken hareket! Sergen Yalçın'ın sözleri sonrası tavır aldı

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.

LJAJIC FAYDA GÖSTEREMİYOR

Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ljajic ile ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı.

LJAJIC'TEN GÖNDERMELİ HAREKET

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR (CANLI ANLATIM)

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