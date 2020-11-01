Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den İzmir için elektrik ve gaz açıklaması

Depremde tesislerde herhangi bir sorun yaşanmadığı detayını paylaşan Bakan Dönmez, "Çalışmalar şu an en üst güvenlik tedbirleriyle kontrollü bir şekilde sürüyor." ifadelerine yer verdi.









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