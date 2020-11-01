Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den İzmir için elektrik ve gaz açıklaması
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki 6,6'lık deprem sonrası İzmir için elektrik ve gazdaki son durumu açıkladı.
Bakan Dönmez, "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı." dedi.
Bakan Dönmez, "1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ayrıca, "İzmir Aliağa'da bulunan TÜPRAŞ, Egegaz LNG Terminali, Star Rafineri, Petkim ve Etki Liman FSRU tesislerini ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldık." bilgisini paylaştı.
Depremde tesislerde herhangi bir sorun yaşanmadığı detayını paylaşan Bakan Dönmez, "Çalışmalar şu an en üst güvenlik tedbirleriyle kontrollü bir şekilde sürüyor." ifadelerine yer verdi.
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