Son dakika: Başkan Erdoğan depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7. Olağan İl Kongresi dolayısıyla ziyaret ettiği Van'dan, dün 6,6'lık depremin yaşandığı İzmir'e gideceği bildirildi.

Erdoğan, İzmir'i ve tüm Türkiye'yi sarsan deprem bölgesine giderek çalışmalarla ilgili yerinde bilgi alacak.

Van ziyaretinde İzmir depremine ilişkin konuşan Erdoğan, depremin hemen ardından devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla İzmir'in yardımına koştuğunu söyledi. Erdoğan, "İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz" dedi.

EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 28 ÖLÜ, 855 YARALI

EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 28 kişinin hayatını kaybettiğini 855 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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