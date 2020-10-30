Emine Erdoğan'dan İzmir'e geçmiş olsun mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını temenni ediyorum, Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun." dedi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Merkezi Seferihisar olan, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 30, 2020
Can kaybı olmamasını temenni ediyorum, Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun...
Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezi Seferihisar olan, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Can kaybı olmamasını temenni ediyorum, Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.