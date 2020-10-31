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Rusya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım talebini reddetti

’a karşı cephede büyük hezimete uğrayan ’ın Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ordusunun sınırlarına saldırı düzenlediği yalanına başvurarak ’dan yeniden yardım istedi. Ancak Rusya, Paşinyan’ın yardım talebine bir kez daha ret cevabı verdi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Rusya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım talebini reddetti

ile devam eden çatışmalarda ağı kayıplar veren 'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusyaile yapılan karşılıklı güvenlik anlaşması uyarınca Devlet Başkanı 'den destek istedi.

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak yardım istedi.

Önceki görüşmelerde Putin'in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan'a yardım edemeyeceklerini, çünkü savaşın işgal altında olan topraklarında olduğunu söylemişti.

Rusya'nın desteğini bir türlü alamayan Paşinyan, bu kez Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek Rusya'dan destek istedi. Paşinyan'ın sabah saatlerinde Putin'i aramasından sonra Ermenistan 'ndan yapılan açıklamada, ", Rusya'nın müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak Ermenistan'a sağlanabilecek desteğin şeklinin belirlenmesi için ikili istişarelere başlamak talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü" denildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan tekrar yardım talep etmesine yanıt olarak, çatışmaların Ermenistan toprağında olmadığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

Rusya'nın Ermenistan ile 1997'de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması'na atıfta bulunulan açıklamada, "Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz." denildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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