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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dost ülkelere teşekkür mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dost ülkelere teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajlarını ileten ülke liderlerine teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz." ifadelerini kullandı.

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