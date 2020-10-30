Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi hakkında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme maruz kalan İzmir ve çevresindeki şehirlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta. 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor.

YERLİ AŞI MESAJI

İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız. Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi.Yıl sonu itibarıyla dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz.

"TÜRKİYE BÜYÜYEN BİR YILDIZ"

Bundan sonra da aynı insani ve vicdanı tavrımızı sürdüreceğiz. Türkiye artık 84 milyonu bulmak üzere nüfusu içindeki 15 milyona yaklaşan ilk ,orta, lise öğrencisi ve 8 milyon üniversite öğrencisiyle imrenilecek genç bir insan kaynağına sahiphtir. 30 yaş altı nüfusumuzun toplam nüfusa oranı yüzde 40'a yaklaşıyor. Çeşitlistatülerde ülkemize yaşayan 5 milyon yabancıyı da ekleyince rakam 90 milyonu buluyor. Doğumn oranları düşüyor olsa da hala dünyanın en genç ve nitelikli nüfusuna sahip ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.

En az üç çocuk temennisi rastgele söylenmiş bir ifade değil. Ülkemizin geleceği bakımından hayati öneme sahiptir. Genç nüfusumuzu korumak mecburiyetindeyiz. Genç demiyorum aynı zamanda yetişmiş vurgusunu da yapıyoruz. İnsani ve milli değerlerle donanmammış, çağın teknolojine hakim yetiştirilmemiş genç nüfus bir sorun haline dönüşür. Bunun için eğitim, kültür, bilim alanındaki hassasiyetimizi sürekli daha ileriye taşıyoruz. Geçtiğimiz asra gelişmiş bu sıfatla d amga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle kaygı içine girdiklerini görüyoruz.

Bu endişenin batıda yükselen İslam d üşmanlığı ve yabancı karşıtlığının ana sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz. Türkiye geleceğin yıld ızları arasında gösteriliyor. Bilim toplantılarında ve ödül törenlerindeki gerçeği sizlere paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin tarihi atılımı bilim ve aaraştırma faaliyetlerinde önümüzü açmıştır. Her projeye ve başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde şahsi destek verdim. Türnkiye'nin sağlıktan savunma sanayine kadar dünya çapında başarılar ortaya koymasının gerisinde güçlü işbirliği ve yoğun çalışma iklimi vardır. Gençlerimize ve çocukluğumuza bilim ve araştırma şevki kazandırmak için Türkiye çapında pekçok proje yürütüyoruz.

Bu gayretlerimizin karşılığını da yavaş yavaş almaya başladık. Şu kritik süreci başarıyla geride bırakıph 2023 hedeflerine ulaştığımızda karşımızda yepyeni bir Türkiye göreceğiz. Artık geleceğimize dün olduğundan daha fazla umutla bakıyoruz. Ülkemize ve kendimize olan güvenimizin artması, 2053 vizyonumuzun altını daha güçlü bir şekilde doldurmamızı sağlıyor. Önümüze çıkarılan engellere ve maruz kaldığımız saldırılara rağmen Türkiye'yi ilk sıralara taşımakla kararlıyız. Bu konuda en büyük desteği bilim insanlarımızdan bekliyoruz.

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