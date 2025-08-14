Viral Galeri Viral Liste Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS puan üstünlüğü ve sözlü sınavla gerçekleştirilecek alımlar için başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak ve e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak. 18-35 yaş aralığındaki adayların başvurabileceği alımlarda kadro dağılımı ve başvuru şartları merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 11:58
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı Başvurusu Ne Zaman?

Adaylar, başvurularını 25 Ağustos – 8 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvuru sonuçları www.ktb.gov.tr ve kariyer kapısı sistemi üzerinden duyurulacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgileri de aynı adreslerden ilan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı illerde istihdam edilmek üzere toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek alımlar, 4/B sözleşmeli statüsünde olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Personel alımı süreci 25 Ağustos 2025'te başlayacak ve başvurular e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Başvuru Şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için aranan genel şartlar şu şekilde:

📌Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

📌Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış olmak

📌Kamu haklarından mahrum olmamak

📌Belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

📌Askerlikle ilişiği bulunmamak

📌Görevine engel akıl hastalığı bulunmamak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı

KPSS puan sıralamasına göre alınacak personel:

Büro Personeli: 207

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222

Temizlik Personeli: 154

Şoför: 69

Aşçı: 1

SON DAKİKA