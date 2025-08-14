Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS puan üstünlüğü ve sözlü sınavla gerçekleştirilecek alımlar için başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak ve e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak. 18-35 yaş aralığındaki adayların başvurabileceği alımlarda kadro dağılımı ve başvuru şartları merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi