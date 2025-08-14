Viral Galeri Viral Liste LGS komisyon yerleştirme nedir, ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı, 3. nakil olacak mı?

LGS komisyon yerleştirme nedir, ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı, 3. nakil olacak mı?

LGS ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü itibarıyla açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından, yerleşemeyen öğrenciler için MEB'in açıkladığı komisyon yerleştirme tarihleri ve boş kontenjan süreci merak konusu oldu. Peki yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil şansı var mı? LGS komisyon yerleştirme nedir, ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 11:16
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil sonuçlarını bugün erişime açtı. 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda öğrenciler, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
İkinci nakil sürecinde de bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç sona ermedi. MEB, boş kalan kontenjanlar için komisyon yerleştirmesi uygulayacak.

Komisyon Yerleştirme Nedir, Ne Zaman Yapılacak?

İl ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. Bu süreçte, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlara başvurarak eğitimlerine istedikleri okulda devam etme fırsatı yakalayabilecek.

Komisyon yerleştirmesi, öğrencilerin yerel yerleştirme kriterleri, puan durumu ve kontenjan müsaitliğine göre yapılacak. Yerleştirme sonuçlarının, sürecin tamamlanmasının ardından yine MEB'in resmi kanalları üzerinden duyurulacak.

3. Nakil Olacak mı?

Resmi olarak 3. nakil süreci bulunmasa da, komisyon yerleştirme süreci bu anlamda "ek yerleştirme" işlevi görüyor. Yani 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlar üzerinden yeniden şans elde edebiliyor.

