LGS komisyon yerleştirme nedir, ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı, 3. nakil olacak mı?
LGS ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü itibarıyla açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından, yerleşemeyen öğrenciler için MEB'in açıkladığı komisyon yerleştirme tarihleri ve boş kontenjan süreci merak konusu oldu. Peki yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil şansı var mı? LGS komisyon yerleştirme nedir, ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 11:16