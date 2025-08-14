Viral Galeri Viral Liste Marketlere kırtasiye malzemeleri ne zaman gelecek? A101-BİM-ŞOK kırtasiye kataloğu yayınlandı mı, bu ay gelecek mi?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için okul hazırlıkları başladı. Yeni eğitim-öğretim yılına uygun kırtasiye malzemelerini uygun fiyatlarla almak isteyenler, A101, ŞOK ve BİM gibi marketlerin kataloglarını araştırıyor. Peki 2025 yılı kırtasiye katalogları yayınlandı mı ve market raflarına ürünler ne zaman ulaşacak?

Giriş Tarihi: 14.08.2025 11:19
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken veliler ve öğrenciler kırtasiye alışverişlerini planlamaya başladı. Özellikle A101, ŞOK ve BİM 2025 kırtasiye kataloğu yoğun ilgi görüyor. Peki A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri satışa çıktı mı? Marketlerde raflarda ne zaman yer alacak?

A101, ŞOK, BİM Kırtasiye Kataloğu 2025 Yayınlandı mı?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da A101, ŞOK ve BİM marketleri Ağustos-Eylül döneminde aktüel ürünler raflarında çeşitli kırtasiye ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunacak. Marketlerin 2025 kırtasiye katalogları henüz tüm ürünleriyle yayınlanmadı.

BİM'e Kırtasiye Malzemeleri Geldi mi?

BİM'de 2025 kırtasiye ürünleri henüz raflarda yer almıyor. Sektör yetkilileri BİM kırtasiye ürünleri için ağustosun son haftası veya eylülün ilk haftasının işaret edildiğini belirtiyor.

ŞOK'ta Kırtasiye Ürünleri Satışta mı?

ŞOK marketlerde de kırtasiye malzemeleri henüz satışa sunulmadı. ŞOK kırtasiye ürünleri katalog yayımlandıktan sonra raflarda yer alacak. Ancak ŞOK'un online web sitesinden bazı kırtasiye ürünlerini uygun fiyatlarla satın almak mümkün.

A101 Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

A101 markette de 2025 kırtasiye malzemeleri henüz satışa sunulmadı. Fakat A101'in online web sitesi üzerinden Kitap & Kırtasiye bölümünde bazı ürünleri şimdiden temin etmek mümkün.

