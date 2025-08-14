FED toplantı tarihi ne zaman, ağustos ayında olacak mı? 2025 FED toplantı takvimi

Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, Federal Reserve'in (Fed) bir sonraki faiz kararını yakından takip ediyor. ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını yeniden gündeme taşıdı. Analistler, Eylül ayında bir faiz indirimi yapılmasını büyük ölçüde beklerken, yıl sonuna kadar ikinci bir indirim ihtimali üzerinde de duruyor.
Temmuz Ayı Fed Faiz Kararı Açıklandı
ABD Merkez Bankası, 2025'in beşinci faiz kararını duyurdu. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
Geçen yılın kasım ve aralık aylarında 25'er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren FOMC, Eylül ayında ise faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025 itibarıyla ise Fed, tüm toplantılarda faizi değiştirmeyerek sabit tutmayı tercih etti.
Fed'in Eylül Toplantısı Ne Zaman?
Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak. Piyasalar, bu tarihe kadar olası bir faiz indirimi sinyali arayışını sürdürecek.
ABD Enflasyon Verileri Karışık Görünüm Sergiledi
ABD ekonomisinde temmuz ayı enflasyon verileri karışık bir tablo çizdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,2 artarak beklentilerle uyum sağlarken, yıllık artış %2,7 ile beklentilerin altında kaldı.
Çekirdek TÜFE ise (enerji ve gıda fiyatları hariç) aylık %0,3 artarken, yıllık bazda %3,1 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, çekirdek enflasyonun yükselişinin, Fed'in Eylül toplantısında alacağı kararlarda belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.
Piyasalar ve Analist Beklentileri
ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından, küresel piyasalarda olumlu bir hava oluştu. Analistler, Eylül ayında Fed'in faiz indirimi yapma olasılığının yüksek olduğunu belirtirken, yılın ilerleyen döneminde ikinci bir indirimin gündeme gelebileceğini de ifade ediyor.