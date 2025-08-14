FED toplantı tarihi ne zaman, ağustos ayında olacak mı? 2025 FED toplantı takvimi

ABD piyasaları, Federal Reserve’in faiz kararını açıklayacağı toplantıya kilitlendi. Son enflasyon verilerinin düşüş sinyali vermesi, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. Analistler, yılın ilerleyen döneminde bir kez daha indirim yapılabileceği olasılığını değerlendiriyor. Peki, Fed’in faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 14.08.2025 09:25 PAYLAŞ ABONE OL

Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, Federal Reserve'in (Fed) bir sonraki faiz kararını yakından takip ediyor. ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını yeniden gündeme taşıdı. Analistler, Eylül ayında bir faiz indirimi yapılmasını büyük ölçüde beklerken, yıl sonuna kadar ikinci bir indirim ihtimali üzerinde de duruyor.

A Haber Foto Arşiv Temmuz Ayı Fed Faiz Kararı Açıklandı ABD Merkez Bankası, 2025'in beşinci faiz kararını duyurdu. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında 25'er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren FOMC, Eylül ayında ise faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025 itibarıyla ise Fed, tüm toplantılarda faizi değiştirmeyerek sabit tutmayı tercih etti.