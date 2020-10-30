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Fransa'da dünkü saldırıda Müslüman olduğu iddia edilen saldırgan Nazi destekçisi çıktı

'da dün önce Nice kentinde ardından Avignon kentinden saldırı haberi geldi. İkinci saldırıyı yapan kişinin "Allahu Ekber" diyerek polise saldırdığı iddia edildi. Ancak bir terör saldırısını daha Müslümanların üzerine yıkmak isteyen Fransızların algısı boş çıktı. Çünkü saldırganın hem vardı hem de Nazi yanlısı sağcı örgüt 'e üyeydi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Fransa'da dünkü saldırıda Müslüman olduğu iddia edilen saldırgan Nazi destekçisi çıktı

Dün Nice kentinde yaşanan terör saldırısı 'yı sarstı. Olaydan kısa süre sonra Avignon kentinden de bir saldırı haberi geldi. Şehirde yoldan geçenlere ve devriye gezen polis aracına silah doğrultan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"ALLAH-U EKBER" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan uyarı ateşine rağmen silahını bırakmayan şahıs polis tarafından vurularak öldürüldü. Fransız televizyon kanalları saldırganın "" dediğini duyurdu. Birçok yayın kuruluşu bu ifadeyi manşetlere çıkardı.

AŞIRI SAĞCI ÖRGÜTE ÜYE ÇIKTI

Ancak savcılık saldırganın bulunduğunu ve olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı. İşin daha da ilginç yanı, saldırgan aşırı sağcı örgüt 'e mensup olduğu ortaya çıktı.

NAZİCİ

Nice katliamını Müslümanlara nefret kusmak için bahane gören Fransız siyasetçiler gerçek ortaya çıkınca sustu.Génération Identitaire isimli faşist örgüt "Avrupa'yı Savun" sloganıyla hareket ediyor.

Generation Identitaire, göçmen karşıtı faaliyetlerinin dışında Avrupa ülkelerinde cami ve karşıtı eylemleriyle de gündeme geliyor. Fransız polisi zaman zaman operasyon yapıyor.

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