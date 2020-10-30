Fransa'da dünkü saldırıda Müslüman olduğu iddia edilen saldırgan Nazi destekçisi çıktı

"ALLAH-U EKBER" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan uyarı ateşine rağmen silahını bırakmayan şahıs polis tarafından vurularak öldürüldü. Fransız televizyon kanalları saldırganın "Allah-u Ekber" dediğini duyurdu. Birçok yayın kuruluşu bu ifadeyi manşetlere çıkardı.