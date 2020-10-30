egm.gov.tr: 89. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 89. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
89. ÖGG sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde sınav sorularını ve cevaplarını görüntüleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı saate kilitlendi. Gözler EGM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? egm.gov.tr sayfası ile 89. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılan sınavın sonuçları için 30 Ekim işaret edilmişti. 11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 89. Dönem Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için ahaber.com.tr'yi takip edebilirsiniz. Peki, 89. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 89. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...
89. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.
89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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